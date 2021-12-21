В Украине пытались передать секретные данные по противовоздушной обороне спецслужбам РФ

Сотрудники СБУ предотвратили передачу спецслужбам России секретных данных по системе управления противовоздушной обороной Украины. В Днепропетровской области разоблачили бывшего чиновника ВСУ, который собирал секретные военные сведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, экс-чиновник пытался передать представителям российских спецслужб тайную информацию. Для этого он планировал поехать в Россию под видом визита к родственникам.

СБУ провела обыски у злоумышленника. Выяснилось, что он копировал закрытые оборонные сведения на рабочем месте. Собранные данные экс-чиновник хранил у себя дома. По месту жительства у него обнаружили флеш-накопители с тайной военной информацией, компьютеры и средства связи с доказательствами.

Фото: экс-чиновника ВСУ разоблачили на попытке передачи государственных секретных данных РФ (ssu.gov.ua)

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.