В Україні намагалися передати секретні дані щодо протиповітряної оборони спецслужбам РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За даними слідства, екс-чиновник намагався передати представникам російських спецслужб таємну інформацію. Для цього він планував поїхати до Росії під виглядом візиту до родичів.

СБУ провела обшуки у зловмисника. З'ясувалося, що він копіював закриті оборонні відомості на робочому місці. Зібрані дані екс-чиновник зберіг у себе вдома. За місцем проживання у нього виявили флеш-накопичувачі з таємною військовою інформацією, комп'ютери та засоби зв'язку з доказами.

Фото: екс-чиновника ЗСУ викрили на спробі передачі державних секретних даних РФ (ssu.gov.ua)

Вирішується питання про повідомлення чоловіка про підозру у скоєнні злочину та обранні судом запобіжного заходу.