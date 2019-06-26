В Украине в пятницу резко похолодает

Погода в Украине на День Конституции, 28 июня, ухудшится, ожидается похолодание и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синотиков, завтра, 27 июня, в Украине ожидается до +34 градусов и дожди на западе, севере и в центральных областях. В частности, на юге Украины завтра ожидается от +30 до +34, на севере - от +25 до +29, на востоке - от +30 до +33, на западе - от +25 до +30 градусов, в центре - от +30 до +33. В Киеве завтра до +28, возможен дождь.

На День Конституции, 28 июня, жара в Украине спадет. Максимальная температура воздуха составит +29, при этом минимальная +20. Так, прохладнее всего в пятницу буде на севере страны и в Киеве, где ожидается от +20 до +22 днем и от +13 до +16 ночью.

На востоке страны 28 июня ожидается от +23 до +25, на западе - от +21 до +24, на юге - от +26 до +29, в центральных областях - от +22 до +27.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину идет циклон Otto, который несет похолодание, а также дожди и грозы. В частности, завтра, 27 июня, в Украине ожидаются грозовые дожди, а с пятницы - похолодание, которое продержится и на выходных.