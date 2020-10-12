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В Украине в пять раз увеличилась заболеваемость пневмонией

Автор: Роман Тверденко

В Украине в пять раз увеличился прирост заболевших пневмонией. Недельное количество больных увеличилось с 4 тысяч до 22.

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Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Для сравнения он привел данные по новым заболевшим за прошлую неделю и за неделю в июле.

"У нас увеличилось количество заболевших пневмонией. На прошлой неделе заболели 22400 человека. Для понимания, за неделю с 13 по 19 июля у нас было 4234 случая", - заявил министр.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 4420 человек заразились коронавирусом. Больше всего случаев в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.

На прошлой неделе Степанов исключил возвращение локдауна в Украине.

Также сегодня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" сейчас входят два города - Канев и Сумы. Киев вернулся в "оранжевую зону".

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