В Україні у п'ять разів збільшилась захворюваність на пневмонію

В Україні у п'ять разів збільшився приріст хворих на пневмонію. Тижнева кількість хворих збільшилося з 4 тисяч до 22.

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Для порівняння він навів дані по новим хворим за минулий тиждень і за тиждень у липні.

"У нас збільшилася кількість хворих на пневмонію. Минулого тижня захворіли 22400 людини. Для розуміння, за тиждень з 13 по 19 липня у нас було 4234 випадки", - заявив міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 4420 людей заразилися коронавірусом. Найбільше випадків у Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.

Минулого тижня Степанов виключив повернення локдауну в Україні.

Також сьогодні в Україні набулу чинності нове карантинний зонування. В "червону зону" зараз входять два міста - Канів та Суми. Київ повернувся до "помаранчевої зони".