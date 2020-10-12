ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні у п'ять разів збільшилась захворюваність на пневмонію

Автор: Роман Тверденко

В Україні у п'ять разів збільшився приріст хворих на пневмонію. Тижнева кількість хворих збільшилося з 4 тисяч до 22.

Популярні новини

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Для порівняння він навів дані по новим хворим за минулий тиждень і за тиждень у липні.

"У нас збільшилася кількість хворих на пневмонію. Минулого тижня захворіли 22400 людини. Для розуміння, за тиждень з 13 по 19 липня у нас було 4234 випадки", - заявив міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 4420 людей заразилися коронавірусом. Найбільше випадків у Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.

Минулого тижня Степанов виключив повернення локдауну в Україні.

Також сьогодні в Україні набулу чинності нове карантинний зонування. В "червону зону" зараз входять два міста - Канів та Суми. Київ повернувся до "помаранчевої зони".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України болезнь