ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні на пять років продовжили строк дії закордонних паспортів

Новость на русском →
Україна, Середа 02 березня 2022 12:47
В Україні на пять років продовжили строк дії закордонних паспортів Фото: в Україні продовжили строк дії закордонного паспорта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна продовжує строк дії паспортів громадян для виїзду за кордон. Документ буде діяти ще протягом п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Відповідну постанову Кабінет міністрів ухвалив 28 лютого у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації. Таким чином з 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів може продовжуватись на 5 років.

"Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України", - йдеться у повідомленні.

З відповідними зверненнями громадяни можуть звернутися до територіальних органів, підрозділів ДМС, а також посольств та консульських установ.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася ще одна гаряча лінія з гуманітарних питань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі