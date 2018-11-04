По Украине пройдут акции памяти Екатерины Гандзюк

Фото: акция под АП 27 сентября (РБК-Украина)

Акции пройдут в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Одессе, Полтаве, Ужгороде

В нескольких городах Украины пройдут акции памяти активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мероприятия.

"Ее убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы продолжаем требовать имена заказчиков. Теперь уже убийства. Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю", - говорится в описании мероприятия.

Координатор в Медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова сообщила, что акции пройдут в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Одессе, Полтаве, Ужгороде.

Напомним, сегодня в больнице умерла Екатерина Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти херсонской активистки.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство.Сейчас полиция переквалифицировала уголовное дело, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство" Уголовного кодекса Украины. Ранее правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.