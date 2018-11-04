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По Україні пройдуть акції пам'яті Катерини Гандзюк

Новини » Суспільство    04.11.2018 - 16:13
Фото: акція під АП 27 вересня (РБК-Україна)
Фото: акція під АП 27 вересня (РБК-Україна)

Акції пройдуть у Києві, Львові, Харкові, Дніпропетровську, Луцьку, Одесі, Полтаві, Ужгороді

В декількох містах України пройдуть акції пам'яті активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заходу.

"Її вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об'єктивних даних. Ми продовжуємо вимагати імена замовників. Тепер вже вбивства. Чекаємо всіх небайдужих до 19:00 під МВС на Богомольця. Будемо згадувати нашу Катю", - йдеться в описі заходи.

Координатор в Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова повідомила, що акції пройдуть у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Луцьку, Одесі, Полтаві, Ужгороді.

По Україні пройдуть акції пам'яті Катерини Гандзюк

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла Катерина Гандзюк. Пізніше в поліції підтвердили факт смерті херсонської активістки.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року - невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство.Зараз поліція перекваліфікувала кримінальну справу, за якою розслідується напад на Катерину Гандзюк, на статтю "Закінчене вбивство" Кримінального кодексу України. Раніше правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з п'яти підозрюваних зізналися у скоєнні злочину.

 

 

 

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Новини України Катерина Гандзюк
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