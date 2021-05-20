В Украине проведут мониторинг качества медицинских информационных систем

По ее словам, на первом этапе исследование проводится в Киеве. Но в дальнейшем опрос будет организован во всех областях Украины.

Исследование проводится путем телефонной коммуникации с медработниками, а также с помощью онлайн-опроса в социальных сетях, поскольку пандемия коронавируса затрудняет организацию мониторинга с использованием других методов взаимодействия с респондентами.

"Сейчас такие формы мониторинга являются вынужденной мерой, так как весенний локдаун не дает возможности, к примеру, контактировать с врачами лично. Поэтому каждый медработник или пациент может найти страничку нашего Агентства в соцсети Facebook и ответить на вопросы онлайн-формы касательно качества медицинских информационных систем. Опрос занимает буквально пять минут времени", - сообщила Снытникова.

Стоит отметить, что отдельно проходит опрос и пациентов, поэтому читатели также могут поучаствовать в исследовании о качестве медицинских информационных систем. Для этого нужно заполнить онлайн-форму опросника: для медработников или пациентов.

Как отмечают в агентстве, мониторинг позволит объективно оценить качество работы медицинских информационных систем.

"Дело в том, что внедрение системы э-медицины началось еще с 2018 года. За это время врачи научились вести прием пациентов с использованием онлайн-кабинета. В свою очередь, пациенты знают, что записаться к врачу на консультацию нужно через конкретные онлайн-платформы. Но при этом за три года не проводилось ни одного независимого и широко известного исследования касательно качества работы медицинских информационных систем. А проблем, к сожалению, хватает, я непосредственно с ними сталкиваюсь ежедневно", - отметил представитель агентства и практикующий хирург Владимир Масловский.

Такие мониторинги должны проводить профсоюзы врачей, организации пациентов или правозащитники, считают в Агентстве защиты прав медработников и пациентов. По этой причине организация решила провести соответствующее исследование.

"Наша цель - провести независимый мониторинг о качестве медицинских информационных систем. Важно организовать сбор информации о результатах внедрения систем, чтобы выяснить - оправдались ли ожидания врачей и пациентов. Также нужно систематизировать, какие проблемы присутствуют в работе систем, чтобы в итоге их можно было исправить. И, конечно же, необходимо озвучить пожелания врачей. Они на практике знают, какие усовершенствования стоит внедрить в медицинские инфосистемы, чтобы прием пациентов был организован стабильно и без сбоев. Именно поэтому изначально мы обратились для организации мониторинга к специалистам из ОО "Межрегиональная мониторинговая группа", а в дальнейшем, с получением всё большей информации о проблемах, с которыми сталкиваются медики, приняли решение организовать наше агентство", - рассказывают представители агентства.

В агентстве ожидают, что обнародовать результаты мониторинга можно будет до конца мая 2021 года.

После того как мониторинговый отчёт работы медицинских информационных систем будет готов и представлен общественности, документ планируется направить в Министерство здравоохранения Украины и другие профильные ведомства.

"Наш отчёт и рекомендации, которые будут основываться на реальных пожеланиях медработников и пациентов, по улучшению работы медицинских информационных систем наверняка помогут в решении существующих проблем, а пациентам позволит получать помощь в более комфортных условиях", - резюмировал представитель Владимир Масловский.