В Украине проведут конкурс на судью КСУ по квоте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины. В частности, на пост судьи, которого назначает глава государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

"Начав прозрачный отбор судей Конституционного суда на открытом конкурсе по профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме, или вызывающих недоверие", - заявил Зеленский.

При этом отмечается, что конкурсная комиссия разместит на сайте интернет-представительства президента объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.

В состав конкурсной комиссии вошли: