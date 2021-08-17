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В Украине проведут конкурс на судью КСУ по квоте президента

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Вторник 17 августа 2021 14:31
В Украине проведут конкурс на судью КСУ по квоте президента Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил положения о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины. В частности, на пост судьи, которого назначает глава государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Начав прозрачный отбор судей Конституционного суда на открытом конкурсе по профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме, или вызывающих недоверие", - заявил Зеленский.

При этом отмечается, что конкурсная комиссия разместит на сайте интернет-представительства президента объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.

В состав конкурсной комиссии вошли:

  • Мирослав Вижиковский - доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 - совещательного органа ЕС по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
  • Дмитрий Кухнюк - кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Дмитрий Лукьянов - доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • Александр Скрипнюк - доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
  • Спиридон Флагоитис - профессор, директор Европейской организации публичного права;
  • Богдан Футей - доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
  • Артем Янчук - доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.

Напомним, в апреле Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должность судьи КСУ.

Ранее Верховная рада изменила требования к судьям Конституционного суда Украины. Народные депутаты предусмотрели эту норму в законопроекте №4535.

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