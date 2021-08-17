В Україні проведуть конкурс на суддю КСУ за квотою президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

"Почавши прозорий відбір суддів Конституційного Суду на відкритому конкурсі за професійною і незалежною конкурсною комісією, створюємо основу, щоб просто не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному або корумпованому режимі, або викликають недовіру", - заявив Зеленський.

При цьому наголошується, що конкурсна комісія розмістить на сайті інтернет-представництва президента оголошення про проведення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.

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