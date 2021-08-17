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В Україні проведуть конкурс на суддю КСУ за квотою президента

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Вівторок 17 серпня 2021 14:31
В Україні проведуть конкурс на суддю КСУ за квотою президента Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Почавши прозорий відбір суддів Конституційного Суду на відкритому конкурсі за професійною і незалежною конкурсною комісією, створюємо основу, щоб просто не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному або корумпованому режимі, або викликають недовіру", - заявив Зеленський.

При цьому наголошується, що конкурсна комісія розмістить на сайті інтернет-представництва президента оголошення про проведення конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.

До складу конкурсної комісії увійти:

  • Мирослав Вижиковський - доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, суддя Конституційного трибуналу Польщі (2001-2010), член Panel 255-дорадчого органу ЄС з питань добору суддів до вищих судових інститутів ЄС;
  • Дмитро Кухнюк - кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Дмитро Лук'янов - доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Олександр Скрипнюк - доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;
  • Спиридон Флагоітіс - професор, директор Європейської організації публічного права;
  • Богдан Футей - доктор права, професор, суддя Федерального суду претензій США;
  • Артем Янчук - доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Нагадаємо, у квітні Зеленський підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді КСУ.

Раніше Верховна рада змінила вимоги до суддів Конституційного Суду Україна. Народні депутати передбачили цю норму в законопроекті № 4535.

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