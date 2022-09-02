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В Украине против педагогов-коллаборантов будут вводить санкции

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Украина, Пятница 02 сентября 2022 15:01
В Украине против педагогов-коллаборантов будут вводить санкции Фото: правительство вводит санкции против педагогов-коллаборантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина будет вводить санкции против преподавателей с оккупированных территорий, которые перешли на сторону врага. Также ограничения вводят против "учебных заведений", работающих по "образовательным стандартам" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 2 сентября. Формат санкций будет рассматривать Совет нацбезопасности и обороны.

"Преподаватели и образовательные учреждения на ВОТ, которые распространяли образовательные стандарты РФ и признают образовательные квалификации, присвоенные учреждениями высшего образования РФ, попадают под специальные экономические и другие санкции сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Под украинские санкции также попали российские ВУЗы, их руководители и ученые, которые распространяют пропаганду войны. Всего санкции ввели против 81 физического и 53 юридических лиц.

Напомним, сегодня правительство также ввело новые санкции против России и Беларуси.

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