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В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції

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Україна, П'ятниця 02 вересня 2022 15:01
В Україні проти педагогів-колаборантів будуть вводити санкції Фото: уряд вводить санкції проти педагогів-колаборантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна буде вводити санкції проти викладачів з окупованих територій, які перейшли на сторону ворога. Також обмеження запроваджують проти "навчальних закладів", які працюють за "освітніми стандартами" Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 2 вересня. Формат санкцій буде розглядати Рада нацбезпеки та оборони.

"Викладачі та освітні заклади на ТОТ, які поширювали освітні стандарти РФ та визнають освітні кваліфікації, присвоєні закладами вищої освіти РФ, потрапляють під спеціальні економічні та інші санкції строком на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Під українські санкції також потрапили російські ВНЗ, їх керівники та науковці, які поширюють пропаганду війни. Загалом санкції ввели проти 81 фізичної та 53 юридичних осіб.

Нагадаємо, сьогодні уряд також ввів нові санкції проти Росії та Білорусі.

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