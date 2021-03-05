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В Украине за прошлую неделю обнаружили экологических нарушений на 28,5 млн гривен

Автор: Юлия Струк

В Украине за прошедшую неделю обнаружили экологических нарушений на 28,5 млн гривен. Госэкоинспекция составила более 900 административных протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С 26 февраля по 5 марта территориальные органы ГЭИ провели 787 проверок на 307 объектах. Ущерб, нанесенный окружающей среде от выявленных нарушений, составил 28,5 миллиона гривен", - информирует инспекция.

Наиболее резонансный случай несоблюдения природоохранного законодательства выявлен в Киевской области.

"Инспекторы Столичного округа установили факт засорения земельного участка бытовыми и строительными отходами 4 класса опасности. Рассчитанные ГЭИ убытки составили 24,2 миллиона гривен. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для установления нарушителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, более миллиона гривен ущерба нанесло окружающей среде в результате использования подземных вод без специального разрешения одно из госпредприятий во Львовской области. Ему уже направили ​​претензию о возмещении убытков.

Также в Хмельницкой области вблизи с. Жердя обнаружили масштабную вырубку деревьев, которая нанесла окружающей среде ущерб на сумму более 800 тысяч гривен. Материалы направили правоохранителям.

Напомним, ранее из-за угрозы экологической катастрофы на Донбассе украинская сторона провела замеры у линии разграничения. Содержание радиационных веществ в почве находится в норме.

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Новости Украины Госэкоинспекцияэкологиянарушения
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