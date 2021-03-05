В Україні за минулий тиждень виявили екологічних порушень на 28,5 млн гривень

"З 26 лютого по 5 березня територіальні органи ДЕІ провели 787 перевірок на 307 об'єктах. Збитки, завдані довкіллю від виявлених порушень, склали 28,5 мільйона гривень", - інформує інспекція.

Найбільш резонансний випадок недотримання природоохоронного законодавства виявлено у Київській області.

"Інспектори Столичного округу встановили факт засмічення земельної ділянки побутовими та будівельними відходами 4 класу небезпеки. Розраховані ДЕІ збитки склали 24,2 мільйона гривень. Матеріали справи передано до правоохоронних органів для встановлення порушників", - сказано у повідомленні.

Крім того, більше мільйона гривень збитків завдало довкіллю у результаті використання підземних вод без спеціального дозволу одне з держпідприємств у Львівській області. Йому вже направили претензію про відшкодування збитків.

Також у Хмельницькій області поблизу с. Жердя виявили масштабну вирубку дерев, яка завдала довкіллю шкоди на суму понад 800 тисяч гривень. Матеріали направили правоохоронцям.