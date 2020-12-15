В Україні за минулий тиждень обсяг тестів на COVID-19 впав на 12%

Фото: тест ПЛР (РБК-Україна)

В Україні за минулий тиждень, з 7 по 13 грудня, зробили 244 391 ПЛР-тестів на коронавірус. Це на 34,8 тисячі або приблизно на 12% менше ніж тижнем раніше.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Теорія чисел. Що не так зі статистикою МОЗ за COVID-19".

При цьому зниження тестувань спостерігалося ще з кінця листопада. Так з 23 листопада по 29 листопада провели 285 172 ПЛР-тесту, тоді як з 30 листопада по 6 грудня - 279 189. На цей період припав спад захворюваності на 7,6 тисячі осіб.

Якщо порівнювати загальне число всіх видів тестів - і ПЛР та ІФА - то різниця буде ще більше. Тільки за минулий тиждень провели на 50, 7 тисяч або на 12% менше всіх видів тестів, ніж тижнем раніше.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я заперечують, що зниження динаміки за COVID-19 пов'язано з проведеними тестами.

"Коли зменшується кількість звернень людей з ознаками коронавірусної хвороби, то зменшується і кількість тестувань", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 8 416 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже вдвічі більше пацієнтів - 16 150, що є новим рекордом.

Раніше РБК-Україна писало, що в Національній академії наук прогнозують зниження захворюваності COVID-19 в Україні до кінця грудня.