По Украине прошли акции моряков из-за коррупции в Мининфраструктуры 

В ряде городов Украины в понедельник, 25 января, прошла всеукраинская акция моряков против коррупции в Министерстве инфраструктуры. Моряки требуют отставки министра Владислава Криклия, и.о. главы Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова, а также упрощения системы дипломирования.

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.

Сообщается, что в Одессе митингующие перекрыли трассу М-05 Одесса-Киев.

В Мариуполе митинг прошел на площади перед драмтеатром, люди вышли с плакатами "Документы моряка - 6 000 у.е", "200 000 моряков останутся без работы из-за коррупции" и другими.

По словам митингующих, Мариуполь - такой же порт, и морские документы раньше оформлялись в городе. Теперь же такой возможности у моряков нет, и для повышения квалификации или получения рабочего диплома мариупольские моряки вынуждены ехать в Одессу и Херсон и сдавать там квалификационные экзамены, что крайне неудобно.

"Нас не устраивает то, что за все дипломы берут деньги, и мы не можем самостоятельно сдать экзамены. Всех "валят" на экзаменах и со всех требуют деньги от 4 до 8 тысяч евро", - рассказал один из митингующих.

Протестующие также считают, что права моряков должно защитить государство, потому что это именно те люди, которые привозят, а не увозят валюту из страны

Кроме того, моряки требуют отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков с одобренным стажем. Эта возможность предусмотрена в Международной конвенции о подготовке моряков от 1978 года, которую Украина ратифицировала 25 лет назад.

Законопроект об этом был зарегистрирован год назад, но Верховная рада его до сих пор не рассмотрела.

Мариупольские моряки готовы повторно выходить на акции протеста, пока не добьются результата.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Мининфраструктуре под руководством Владислава Криклия отдали проектирование Закарпатского аэропорта 2-месячной компании.