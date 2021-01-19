У Криклия отдали проектирование Закарпатского аэропорта 2-месячной компании

Фото: министр инфраструктуры Владислав Криклий (РБК-Украина)

Тендер на разработку проектной документации по строительству нового аэропорта на Закарпатье выиграла компания, зарегистрированная менее полгода назад и показавшая не лучшее ценовое предложение.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают "Украинские новости".

Сообщается, что государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") намерено договориться с консорциумом "Ленд Буд Проект Юа" (Киев) о разработке предпроектной документации по строительству нового аэропорта в Закарпатской области за 4,22 млн гривен.

Согласно данным системы публичных закупок ProZorro, государственное предприятие Министерства инфраструктуры под руководством Владислава Криклия отклонило самое выгодное предложения ООО "Проектдормісттехнологія" (3,597 млн гривен), поскольку оно не исправило обнаруженные заказчиком после вскрытия тендерных предложений несоответствия в информации и документах.

Затем было отклонено предложение ЧП "Мегапроект" в 3,6 млн гривен, так как предприятие не представило справку из банка о наличии полного денежного покрытия на весь срок действия соответствующей гарантии и выписку из банка по счету покрытия.

Также в тендере участвовали ООО "Грань" (4,24 млн гривен), Южный государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности (4,37 млн гривен), ООО "Строительная столица" (4,7 млн гривен) и компания Cem Balkan Mimarlik Muhendislik Musavirlik (Турция, 4,8 млн гривен).

Техническое задание предусматривает новое строительство аэродромного комплекса с доведением его параметров до уровня обеспечения эксплуатации воздушных судов кодовой буквы "С" (тип Boeing -737) без ограничений.

При этом нужно предусмотреть очереди и пусковые комплексы для выделения отдельных частей аэропорта с возможностью эксплуатации различными субъектами хозяйствования.

Срок выполнения работ - до 30 апреля 2021 года.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями "Ленд Буд Проект Юа" являются ООО "Ленд Буд Юа" и ЧП "Парк новых технологий" (оба - Киев), а конечным бенефициаром - Акшин Салвер оглы Юсифов.

Компания зарегистрирована в октябре 2020 года, ее уставной капитал составляет 50 тыс. гривен, работает в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставляет услуги технического консультирования в этих сферах.

Напомним, в сентябре 2020 Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Закарпатской области до 2024 года.

Изначально предполагалось, что этот аэропорт будет размещаться в Мукачево.

В декабре 2019 Кабинет Министров отказался от намерений по строительству нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области.