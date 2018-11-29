В Украине прошел IV EE Real Estate Forum для ведущих девелоперов и инвесторов

26 ноября 2018 года состоялся IV ежегодный EE Real Estate Forum – мероприятие, которое объединяет ключевых игроков и экспертов рынка недвижимости со всего мира. Четвертый год подряд организаторами ивента выступают URE Club и Europaproperty.com. В этом году Форум посетили более 200 участников из Украины, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Турции, Молдовы и Польши. Программа мероприятия состояла из трех секций и двух дискуссионных панелей, в которых приняли участие 25 спикеров.

Главной темой для обсуждения стала жилая недвижимость как драйвер роста экономики региона. «Недвижимость является основой экономики европейских стран, а жилая недвижимость занимает большую часть рынка. Мы уверены, что Украина имеет огромный потенциал развития, и очень скоро наш регион заинтересует крупные и масштабные иностранные инвестиции», - открыла Форум Ольга Соловей, CEO URE Club и модератор мероприятия.



Первая секция Форума, которая была посвящена привлекательности Украины как региона для инвестиций, стартовала с выступления Татьяны Короткой, заместителя бизнес-омбудсмена. Наталия Задерей, начальник отдела финансовой стабильности НБУ поделилась исследованиями Нацбанка, и рассказала о хорошем инвестиционном положении страны, основанном на анализе динамики изменения цен на недвижимость и арендную ставку на жилье. «На данный момент мы можем говорить о том, что в нашем регионе отсутствует, так называемый, финансовый пузырь, который негативно влияет на рынок недвижимости. У нас ситуация прямо противоположная», - прокомментировала эксперт. Далее к выступлению были приглашены Елена Дмитриева, член наблюдательного совета КБ «Банк Глобус» и Юрий Хапко, старший партнер ЮФ "TOTUM", который акцентировал внимание на вступлении в силу нового закона о стратегической и экологической оценке, обязывающего застройщиков выносить проектную документацию на общественные слушания. Также, господин Хапко, рассказал о том, что с 1 января 2019 года будут упразднены все градостроительные обоснования, что существенно повлияет на все проекты, которые находятся в пределах исторических ареалов и на рынок недвижимости в целом.

Секция завершилась дискуссионной панелью, в которой приняли участие Елена Шуляк, руководитель сектора "Строительство" BRDO, Алексей Чернышов, основатель VI2 Partners company и Ник Коттон, управляющий директор Cushman & Wakefield Ukraine. Отвечая на вопрос о факторах, на которые обращают внимание инвесторы, Алексей Чернышов отметил, что геополитическая ситуация в стране и дефицит капитала существенно влияют на рынок недвижимости: «У нас очень много качественных инвестиционно-привлекательных проектов, пример тому - сегодняшние участники Форума, но нам нужно возвращать доверие к стране и экономике. Это позволит иностранным партнерам с уверенностью инвестировать в украинский девелопмент».

Вторая секция Форума была посвящена юридическим аспектам восточного региона, а также инвестиционной привлекательности регионов Украины и Европы. Наталия Кочергина, партнер Dla Piper Ukraine рассказала об основных правовых моделях для инвестирования в Украине, Лика Кардава (управляющий партнер Property Georgia) и Ираклий Килауридзе (управляющий директор Colliers Georgia) рассказали об особенностях рынка недвижимости Грузии и его преимуществах для инвестирования.

Актуальные европейские тренды рынка недвижимости в своем выступлении раскрыл Виталий Мельник, партнер и вице-президент UTG. Виталий отметил, что современный рынок строительного бизнеса должен отвечать принципам экологичности, энергосбережения и урбанизма. Ирина Скороходова, вице-президент Альфа-Банк Украина, рассказала об успешном опыте продаж инвестиционных объектов. Особенно впечатлило слушателей выступление Андрея Артюшенка (Артюшенко и Партнеры), который поделился положительным опытом рынка недвижимости Казахстана. «У нас произошли некоторые изменения, которые положительно повлияли на строительный бизнес. Были полностью отменены государственные комиссии. То есть для того, что бы ввести проект в эксплуатацию, независимо от его сложности, нужно всего четыре подписи: заказчика, подрядчика, авторского надзора и технического надзора», - отметил господин Артюшенко.

Модератор третьей секции, Владимир Мысак (Cushman & Wakefield Ukraine) открыл блок презентаций инвестиционных проектов регионов Украины. Свои доклады представили: Александр Коломоец, директор инвестиционно-инновационного центра Днепропетровской областной государственной администрации (Днепр), Сергей Попович, КП «Киевское инвестиционное агентство (Киев), Юрий Кузнецов, генеральный директор Ecotec Development (Одесса), Игорь Балака, генеральный директор КРОНА "Производственно-правовая фирма" (Харьков), Григорий Годин, главный архитектор Херсонской области и Владимир Хмурыч (индустриальный парк «Белая Церковь»).

В формате дискуссионной панели, секцию продолжил Андрей Мима (сo-founder ЛУН и Flatfy). По словам Андрея, основными трендами 2019 года в выборе недвижимости станут урбанизация и диджитализация. Участникам Форума представилась возможность наглядно увидеть новейшие диджитал-технологии, которые позволяют рассмотреть объекты недвижимости в деталях в онлайн-режиме. Андрей Ваврыш (СEO SAGA Development) отметил, что девелопмент будет развиваться в направлении качественного архитектурного дизайна и максимального приближения к потребностям человека. Секция завершилась выступлением Виталия Бойко (СEO NAI Ukraine) и Арие Шварца (партнер и СЕО Seven Hills International Development).

Важной и резонансной темой Форума стала напряженная политическая ситуация в Украине, которая на сегодняшний день выступает самым влиятельным фактором повышенных рисков в сфере девелопмента и инвестиционных проектов. Именно в день Форума состоялось заседание украинского парламента, на котором было принято решение о введении военного положения для 10 областей Украины. Анализируя сложившиеся условия, участники мероприятия консолидировали мнения и попытались оценить все риски для отрасли. Эксперты пришли к выводу, что бизнес осознает все возможные последствия данной ситуации. Следует ожидать, что введение военного положения заставит всех инвесторов временно отложить свои планы. Но представители застройщиков подчеркнули, что будут продолжать реализацию начатых проектов и не остановят строительство, а все текущие объекты продолжат работать в привычном режиме. Участники сошлись во мнении, что влияние данной ситуации ощутят только сделки, которые пребывают на этапе обсуждения и проекты, которые еще не стартовали.

Титульным партнером мероприятия выступила международная платформа поиска жилья Flatfy. По традиции, мероприятие поддержали множество информационных партнеров: 112.ua, Property Times, Business Ukraine magazine, Первый деловой телеканал, American Chamber of Commerce in Ukraine, AllRetail.ua, AzerNews Newspaper, Телеканал ZIK, Belretail.by, Caucasus Business Week - CBW, DCH, ДЕНЬГИ.ua, Деловая столица, Economy Today, Finance.ua, LuckyUkraine, Минфин, My-Kiev, NOI.md, Новое Время, РБК-Украина, Украинский Бизнес Ресурс, Leadership Journey, Столична нерухомість 100realty.ua, Build Portal, Лига. Net, Kyiv Post, Корреспондент.



