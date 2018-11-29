В Україні завершився IV EE Real Estate Forum для провідних девелоперів та інвесторів

26 листопада 2018 року відбувся IV щорічний EE Real Estate Forum - захід, який об'єднує ключових гравців та експертів ринку нерухомості з усього світу. Четвертий рік поспіль організаторами івенту виступають URE Club і Europaproperty.com. В цьому році Форум відвідали понад 200 учасників з України, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Молдови та Польщі. Програма заходу складалася з трьох секцій і двох дискусійних панелей, в яких взяли участь 25 спікерів.

Головною темою для обговорення стала житлова нерухомість як драйвер зростання економіки регіону. «Нерухомість є основою економіки європейських країн, а житлова нерухомість займає більшу частину ринку. Ми впевнені, що Україна має величезний потенціал розвитку, і дуже скоро наш регіон зацікавить великі і масштабні іноземні інвестиції», - відкрила Форум Ольга Соловей, CEO URE Club і модератор заходу.



Перша секція Форуму, присвячена привабливості України як регіону для інвестицій, стартувала з виступу Тетяни Короткої, заступника бізнес-омбудсмена. Наталія Задерей, начальник відділу фінансової стабільності НБУ поділилася дослідженнями Нацбанку, і розповіла про хороше інвестиційне положення країни, яке засноване на аналізі динаміки зміни цін на нерухомість і орендну ставку на житло. «Наразі ми можемо говорити про те, що в нашому регіоні відсутній, так званий, фінансовий міхур, який негативно впливає на ринок нерухомості. У нас ситуація прямо протилежна», - прокоментувала експерт. Далі до виступу були запрошені Олена Дмитрієва, член наглядової ради КБ «Банк Глобус» і Юрій Хапко, старший партнер ЮФ "TOTUM", який акцентував увагу на ратифікації нового закону про стратегічну і екологічну оцінку, що зобов'язує забудовників виносити проектну документацію на громадські слухання. Також, пан Хапко, розповів про те, що з 1 січня 2019 року буде скасовано всі містобудівні обґрунтування, що істотно вплине на всі проекти, які знаходяться в межах історичних ареалів і на ринок нерухомості в цілому.

Секція завершилася дискусійною панеллю, в якій взяли участь Олена Шуляк, керівник сектора "Будівництво" BRDO, Олексій Чернишов, засновник VI2 Partners company і Нік Коттон, керуючий директор Cushman & Wakefield Ukraine. Відповідаючи на питання про фактори, на які звертають увагу інвестори, Олексій Чернишов відзначив, що геополітична ситуація в країні і дефіцит капіталу істотно впливають на ринок нерухомості: «У нас дуже багато якісних інвестиційно-привабливих проектів, приклад тому - сьогоднішні учасники Форуму, але нам потрібно повертати довіру до країни і економіки. Це дозволить іноземним партнерам з упевненістю інвестувати в український девелопмент».

Друга секція Форуму була присвячена юридичним аспектам східного регіону, а також інвестиційній привабливості регіонів України та Європи. Наталія Кочергіна, партнер Dla Piper Ukraine розповіла про основні правові моделі для інвестування в Україні, Ліка Кардава (керуючий партнер Property Georgia) та Іраклій Кілаурідзе (керуючий директор Colliers Georgia) розповіли про особливості ринку нерухомості Грузії і його переваги для інвестування.

Актуальні європейські тренди ринку нерухомості в своєму виступі розкрив Віталій Мельник, партнер і віце-президент UTG. Віталій зазначив, що сучасний ринок будівельного бізнесу повинен відповідати принципам екологічності, енергозбереження та урбанізму. Ірина Скороходова, віце-президент Альфа-Банк Україна, розповіла про успішний досвід продажів інвестиційних об'єктів. Особливо вразив слухачів виступ Андрія Артюшенка (Артюшенко та Партнери), який поділився позитивним досвідом ринку нерухомості Казахстану. «У нас відбулися деякі зміни, які позитивно вплинули на будівельний бізнес. Були повністю скасовані державні комісії. Тобто для того, щоб ввести проект в експлуатацію, незалежно від його складності, потрібно всього чотири підписи: замовника, підрядника, авторського нагляду та технічного нагляду», - зазначив пан Артюшенко.

Модератор третьої секції, Володимир Мисак (Cushman & Wakefield Ukraine) відкрив блок презентацій інвестиційних проектів регіонів України. Свої доповіді представили: Олександр Коломоєць, директор інвестиційно-інноваційного центру Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Дніпро), Сергій Попович, КП «Київське інвестиційне агентство (Київ), Юрій Кузнєцов, генеральний директор Ecotec Development (Одеса), Ігор Балака, генеральний директор КРОНА "Виробничо-правова фірма" (Харків), Григорій Годін, головний архітектор Херсонській області та Володимир Хмурич (індустріальний парк «Біла Церква»).



У форматі дискусійної панелі, секцію продовжив Андрій Міма (сo-founder ЛУН і Flatfy). За словами Андрія, основними трендами 2019 року в виборі нерухомості стануть урбанізація та діджіталізація. Учасникам Форуму випала нагода наочно побачити новітні діджитал-технології, які дозволяють розглянути об'єкти нерухомості в деталях в онлайн-режимі. Андрій Вавриш (СEO SAGA Development) зазначив, що девелопмент буде розвиватися в напрямку якісного архітектурного дизайну і максимального наближення до потреб людини. Секція завершилася виступом Віталія Бойка (СEO NAI Ukraine) та Аріє Шварца (партнер і головний виконавчий директор Seven Hills International Development).

Важливою і резонансною темою Форуму стала напружена політична ситуація в Україні, яка на сьогоднішній день виступає найвпливовішим чинником підвищених ризиків у сфері девелопменту та інвестиційних проектів. Саме в день Форуму відбулося засідання українського парламенту, на якому було прийнято рішення про введення воєнного стану для 10 областей України. Аналізуючи умови, що склалися, учасники заходу консолідували думки і спробували оцінити всі ризики для галузі. Експерти прийшли до висновку, що бізнес усвідомлює всі можливі наслідки даної ситуації. Слід очікувати, що введення воєнного стану змусить всіх інвесторів тимчасово відкласти свої плани. Але представники забудовників підкреслили, що будуть продовжувати реалізацію початих проектів і не зупинять будівництво, а всі поточні об'єкти продовжать працювати в звичному режимі. Учасники зійшлися на думці, що вплив даної ситуації відчують тільки угоди, які перебувають на етапі обговорення і проекти, які ще не стартували.

Титульним партнером заходу виступила міжнародна платформа пошуку житла Flatfy. За традицією, захід підтримали безліч інформаційних партнерів:112.ua, Property Times, Business Ukraine magazine, Первый деловой телеканал, American Chamber of Commerce in Ukraine, AllRetail.ua, AzerNews Newspaper, Телеканал ZIK, Belretail.by, Caucasus Business Week - CBW, DCH, ДЕНЬГИ.ua, Деловая столица, Economy Today, Finance.ua, LuckyUkraine, Минфин, My-Kiev, NOI.md, Новое Время, РБК-Украина, Украинский Бизнес Ресурс, Leadership Journey, Столична нерухомість 100realty.ua, Build Portal, Лига. Net, Kyiv Post, Корреспондент.