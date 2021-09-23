В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,3

Подземные толчки чувствовались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км, практически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет.

По данным Главного Центра специального контроля, землетрясение произошло в 6:17 по киевскому времени.

"По классификации землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания", - говорится в сообщении.