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В Україні стався землетрус магнітудою 4,3

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 23 вересня, в Україні рано вранці стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ).

Підземні поштовхи відчувалися в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Епіцентр землетрусу знаходився неподалік Чорткова (Тернопільська область), в районі р.Дністер. Поштовхи були зафіксовані на глибині 10 км, практично на кордоні Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Повідомлень про руйнування і жертви поки немає.

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус стався о 6: 17 за київським часом.

"За класифікацією землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зсуваються з місця. Відчутні коливання схожі з коливаннями, утвореними падінням важких предметів всередині будівлі", - йдеться в повідомленні.

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ЗемлетрусУкраїна