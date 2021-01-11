В Украине произошло еще одно землетрясение

Фото: землетрясение (GettyImages)

В воскресенье, 10 января, во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 1,9 балла. Ранее сообщалось о землетрясении в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Вчера в 13:13 в районе с. Луки Самборского района был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий.

Землетрясение такой мощности человеком на поверхности не ощущалось, сообщили спасатели.

Чрезвычайники обозначили колебания земли как "некласифицированное происшествие".

Напомним, в начале декабря в Украине зафиксировали ряд землетрясений - подземные толчки происходили в Карпатском регионе на территории трех западных областей за сутки.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5. Интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

Кроме того, в Черновицкой области вечером 23 июля произошло землетрясение, его магнитуда составила всего 2,0.