В Україні стався ще один землетрус

Фото: землетрус (GettyImages)

У неділю, 10 січня, у Львівській області стався землетрус магнітудою 1,9 бала. Раніше повідомлялось про землетрус у Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.

Вчора о 13:13 в районі с. Луки Самбірського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків.

Землетрус такої потужності людиною на поверхні не відчувався, повідомили рятувальники.

Надзвичайники позначили коливання землі як "некласифікована подія".

Нагадаємо, на початку грудня в Україні зафіксували ряд землетрусів - підземні поштовхи відбувалися в Карпатському регіоні на території трьох західних областей за одну добу.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,5. Інтенсивність коливань лежала нижче межі чутливості людей.

Крім того, у Чернівецькій області ввечері 23 липня стався землетрус, його магнітуда склала всього 2,0.