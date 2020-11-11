ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине проходят митинги против карантина выходного дня: ситуация в городах

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в большинстве городов Украины проходят акции против введения карантина выходного дня. Протесты зафиксированы, по меньшей мере, в 17 городах.

Самые читаемые новости

Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Так, акции проходят в Харькове, Львове, Черкассах, Луцке, Житомире, Тернополе, Мариуполе, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Херсоне и Одессе.

Организаторами акций выступила Всеукраинская ресторанная ассоциация. Рестораторы требуют:

  • выплату компенсаций каждому работнику и бизнесу, который потерял доход из-за карантина;
  • приведение санитарных требований к европейским нормам;
  • введение моратория на проверки;
  • отмену всех ограничений на работу ресторанов;
  • уменьшение ставки НДС до 7%;
  • недопущение повышение тарифов на электроэнергию;
  • легализацию чаевых для официантов;
  • доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;
  • согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.

Напомним, также сегодня акция протеста из-за введения карантина выходного дня проходит в Киеве под зданием Кабинета министров.

Отметим, сегодня правительство рассмотрит вопрос введения в стране карантина выходного дня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие ограничения позволят Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало о том, какие ограничения планируют ввести на период карантина выходного дня.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протесткарантин