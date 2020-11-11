В Украине проходят митинги против карантина выходного дня: ситуация в городах

Сегодня в большинстве городов Украины проходят акции против введения карантина выходного дня. Протесты зафиксированы, по меньшей мере, в 17 городах.
Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.
Так, акции проходят в Харькове, Львове, Черкассах, Луцке, Житомире, Тернополе, Мариуполе, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Херсоне и Одессе.
Организаторами акций выступила Всеукраинская ресторанная ассоциация. Рестораторы требуют:
Напомним, также сегодня акция протеста из-за введения карантина выходного дня проходит в Киеве под зданием Кабинета министров.
Отметим, сегодня правительство рассмотрит вопрос введения в стране карантина выходного дня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие ограничения позволят Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19.
Ранее РБК-Украина писало о том, какие ограничения планируют ввести на период карантина выходного дня.