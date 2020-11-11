В Украине проходят митинги против карантина выходного дня: ситуация в городах

Сегодня в большинстве городов Украины проходят акции против введения карантина выходного дня. Протесты зафиксированы, по меньшей мере, в 17 городах.

Подробнее о ситуации в регионах - в материале РБК-Украина.

Так, акции проходят в Харькове, Львове, Черкассах, Луцке, Житомире, Тернополе, Мариуполе, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Полтаве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Херсоне и Одессе.

Организаторами акций выступила Всеукраинская ресторанная ассоциация. Рестораторы требуют:

выплату компенсаций каждому работнику и бизнесу, который потерял доход из-за карантина;

приведение санитарных требований к европейским нормам;

введение моратория на проверки;

отмену всех ограничений на работу ресторанов;

уменьшение ставки НДС до 7%;

недопущение повышение тарифов на электроэнергию;

легализацию чаевых для официантов;

доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;

согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.

Напомним, также сегодня акция протеста из-за введения карантина выходного дня проходит в Киеве под зданием Кабинета министров.

Отметим, сегодня правительство рассмотрит вопрос введения в стране карантина выходного дня. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие ограничения позволят Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало о том, какие ограничения планируют ввести на период карантина выходного дня.