ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні проходять мітинги проти карантину вихідного дня: ситуація в містах

Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні в більшості міст України проходять акції проти введення карантину вихідного дня. Протести зафіксовані, щонайменше, в 17 містах.

Популярні новини

Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Так, акції проходять в Харкові, Львові, Черкасах, Луцьку, Житомирі, Тернополі, Маріуполі, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Вінниці, Херсоні та Одесі.

Організаторами акцій виступила Всеукраїнська ресторанна асоціація. Ресторатори вимагають:

  • виплату компенсацій кожному працівнику і бізнесу, який втратив дохід через карантин;
  • приведення санітарних вимог до європейських норм;
  • введення мораторію на перевірки;
  • скасування всіх обмежень на роботу ресторанів;
  • зменшення ставки ПДВ до 7%;
  • недопущення підвищення тарифів на електроенергію;
  • легалізацію чайових для офіціантів;
  • доступ до пільгового кредитування малого ресторанного бізнесу;
  • узгоджувати майбутні обмеження з галузевими об'єднаннями.

Нагадаємо, також сьогодні акція протесту через запровадження карантину вихідного дня проходить в Києві під будівлею Кабінету міністрів.

Відзначимо, сьогодні уряд розгляне питання введення в країні карантину вихідного дня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, такі обмеження дозволять Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало про те, які обмеження планують ввести на період карантину вихідного дня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протесткарантин