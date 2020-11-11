В Україні проходять мітинги проти карантину вихідного дня: ситуація в містах

Сьогодні в більшості міст України проходять акції проти введення карантину вихідного дня. Протести зафіксовані, щонайменше, в 17 містах.
Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.
Так, акції проходять в Харкові, Львові, Черкасах, Луцьку, Житомирі, Тернополі, Маріуполі, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Вінниці, Херсоні та Одесі.
Організаторами акцій виступила Всеукраїнська ресторанна асоціація. Ресторатори вимагають:
Нагадаємо, також сьогодні акція протесту через запровадження карантину вихідного дня проходить в Києві під будівлею Кабінету міністрів.
Відзначимо, сьогодні уряд розгляне питання введення в країні карантину вихідного дня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, такі обмеження дозволять Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності COVID-19.
Раніше РБК-Україна писало про те, які обмеження планують ввести на період карантину вихідного дня.