В Україні проходять мітинги проти карантину вихідного дня: ситуація в містах

Сьогодні в більшості міст України проходять акції проти введення карантину вихідного дня. Протести зафіксовані, щонайменше, в 17 містах.

Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Так, акції проходять в Харкові, Львові, Черкасах, Луцьку, Житомирі, Тернополі, Маріуполі, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Вінниці, Херсоні та Одесі.

Організаторами акцій виступила Всеукраїнська ресторанна асоціація. Ресторатори вимагають:

виплату компенсацій кожному працівнику і бізнесу, який втратив дохід через карантин;

приведення санітарних вимог до європейських норм;

введення мораторію на перевірки;

скасування всіх обмежень на роботу ресторанів;

зменшення ставки ПДВ до 7%;

недопущення підвищення тарифів на електроенергію;

легалізацію чайових для офіціантів;

доступ до пільгового кредитування малого ресторанного бізнесу;

узгоджувати майбутні обмеження з галузевими об'єднаннями.

Нагадаємо, також сьогодні акція протесту через запровадження карантину вихідного дня проходить в Києві під будівлею Кабінету міністрів.

Відзначимо, сьогодні уряд розгляне питання введення в країні карантину вихідного дня. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, такі обмеження дозволять Україні уникнути стрімкого зростання захворюваності COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало про те, які обмеження планують ввести на період карантину вихідного дня.