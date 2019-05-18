В Украине проходят акции "Кто заказал Катю Гандзюк"

Сегодня, 18 мая, в Киеве и других городах Украины и мира начались акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием наказать виновных в убийстве советника главы Херсона. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, возле Администрации президента собрались около 100 человек. Участники акции держат в руках плакаты, которые сложены в надпись "Киев спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?".

Акция началась с минуты молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа. После этого участники акции выкрикивали: "Кто заказал Катю Гандзюк?", после чего зажгли файеры.

Отметим, что акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" одновременно проходят в более чем 40 украинских городах и 9 столицах других стран. Участники акций требуют расследования убийства Екатерины Гандзюк, а также других нападений на общественных активистов.

Участники акции объявили требование к новому президенту прекратить террор против активистов, который был начат предыдущей властью, а также наказать виновных в убийстве Гандзюк.

Напомним, 27 мая Херсонский городской суд начнет рассмотрение дела об убийстве общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Заседание суда начнется в 11:00, дело будет вести судья Юлия Бочко.

Добавим, 8 мая сообщалось, что ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, которые обвиняются в убийстве Екатерины Гандзюк.