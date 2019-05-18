В Україні проходять акції "Хто замовив Катю Гандзюк"

Сьогодні, 18 травня, у Києві та інших містах України та світу розпочалися акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" з вимогою покарати винних у вбивстві радниці голови Херсона. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, біля Адміністрації президента зібралися близько 100 осіб. Учасники акції тримають в руках плакати, які складені у напис "Київ питає: Хто замовив Катю Гандзюк?".

Акція розпочалася з хвилини мовчання за жертвами геноциду кримськотатарського народу. Після цього учасники акції вигукували: "Хто замовив Катю Гандзюк?", після чого запалили файєри.

Зазначимо, що акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" одночасно відбуваються у понад 40 українських містах та 9 столицях інших країн. Учасники акцій вимагають розслідування вбивства Катерини Гандзюк, а також інших нападів на громадських активістів.

Учасники акції оголосили вимогу до нового президента припинити терор проти активістів, який був розпочатий попередньою владою, а також покарати винних у вбивстві Гандзюк.

Нагадаємо, 27 травня Херсонський міський суд розпочне розгляд справи про вбивство громадської активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Засідання суду розпочнеться о 11:00, справа буде вести суддя Юлія Бочко.

Додамо, 8 травня повідомлялося, що ГПУ направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п'яти осіб, які звинувачуються у вбивстві Катерини Гандзюк.