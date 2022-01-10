В Украине прогнозируют гололедицу, но не везде: предупреждение синоптиков

УкрГидрометцентр предупредил о гололедице в Украине. Такая погода будет 10-12 января.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
10-12 января на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киеве и области 10-12 января на дорогах гололедица.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, в Украине на этой неделе значительно усилятся морозы, местами ночью до -14.
В частности, в Киеве ударят морозы до -15.