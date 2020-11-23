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В Украине прогнозируют почти 95 тысяч новых случаев COVID-19 до конца недели

Киев, Понедельник 23 ноября 2020 23:57
В Украине прогнозируют почти 95 тысяч новых случаев COVID-19 до конца недели
Фото: медик (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в стране до конца месяца. В Украине ожидают почти 95 тысяч новых случаев COVID-19 до 29 ноября.

Об этом свидетельствуют данные прогноза НАН Украины.

Согласно прогнозу ученых, до 29 ноября общее количество случаев коронавируса может достичь 729 421, что на 93 732 случаев больше, чем сегодняшнее число случаев. По состоянию на 23 ноября, по данным Минздрава, зарегистрировано 635 689 больных.

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12501, то есть до конца ноября количество жертв болезни возрастет на 1426.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы более 1100 больных COVID-19.

Добавим, в начале ноября ученые НАН Украины прогнозировали, что к середине ноября ежедневное количество новых случаев COVID-19 в стране достигнет 11 тысяч.

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