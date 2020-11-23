В Україні прогнозують майже 95 тисяч нових випадків COVID-19 до кінця тижня

Фото: медик (Віталій Носач/РБК-Україна)

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України спрогнозував ситуацію з коронавірусом в країні до кінця місяця. В Україні очікують майже 95 тисяч нових випадків COVID-19 до 29 листопада.

Про це свідчать дані прогнозу НАН України.

Згідно з прогнозом вчених, до 29 листопада загальна кількість випадків коронавірусу може досягти 729 421, що на 93 732 випадків більше, ніж сьогоднішня кількість випадків. Станом на 23 листопада, за даними МОЗ, зареєстровано 635 689 хворих.

Крім того, вчені прогнозують, що до 29 листопада загальна кількість померлих з COVID-19 досягне 12501, тобто до кінця листопада кількість жертв хвороби зросте на 1426.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу. За добу госпіталізовано понад 1100 хворих COVID-19.

Додамо, на початку листопада науковці НАН України прогнозували, що до середини листопада щоденна кількість нових випадків COVID-19 в країні досягне 11 тисяч.