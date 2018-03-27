В Украине продолжаются мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатки

Князев отметил, что меры направлены на недопущение дестабилизации ситуации в стране

В Украине в марте-мае проводятся мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатки. Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев сегодня, 27 марта, во время видеоселекторного совещания, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Превентивные спецмероприятия стартовали с 19 марта и продлятся до 22 мая. Их цель - выявление организованных преступных групп, которые действуют в этой сфере, и предупреждение преступлений, совершенных с использованием оружия", - говорится в сообщении.

Князев отметил, что меры направлены на недопущение дестабилизации ситуации в стране. В частности, речь идет о распространении оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ в связи с их накоплением на востоке государства.

"Также первоочередным остается документирование каналов их (оружия и боеприпасов, - ред.) поступления и пересылки, выявление помещений для нелегальной переработки и изготовления оружия", - добавил Князев.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что в среднем ежегодно разоблачается около 6,8 тысяч преступлений этой категории.

Напомним, 24 марта у жителя Одесской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.