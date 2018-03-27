В Україні тривають заходи з протидії незаконному обігу зброї та вибухівки

Князєв наголосив, що заходи спрямовані на недопущення дестабілізації ситуації в країні

В Україні у березні-травні проводяться заходи з протидії незаконному обігу зброї та вибухівки. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв сьогодні, 27 березня, під час відеоселекторної наради, передає прес-служба Нацполіції України.

"Превентивні спецзаходи стартували з 19 березня та триватимуть до 22 травня. Їхня мета - виявлення організованих злочинних груп, які діють в цій сфері, та попередження злочинів, вчинених з використанням зброї", - йдеться у повідомленні.

Князєв наголосив, що заходи спрямовані на недопущення дестабілізації ситуації в країні. Зокрема, йдеться про розповсюдження зброї, бойових припасів та вибухових речовин у зв’язку з їхнім накопиченням на сході держави.

"Також першочерговим залишається документування каналів їх (зброї та боєприпасів, - ред.) надходження та пересилання, виявлення приміщень для нелегальної переробки та виготовлення зброї", - додав Князєв.

Начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що в середньому щорічно викривається близько 6,8 тисяч злочинів цієї категорії.

Нагадаємо, 24 березня у жителя Одеської області правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.