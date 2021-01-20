В Украине продолжат цифровизацию здравоохранения, соцзащиты и образования, - Назаров

Вследствие системной поддержки инициатив по цифровому развитию, на региональном уровне появилась уверенность в том, что цифровизация услуг в городах наконец-то сдвинется с места. В первую очередь, речь идет о сферах - здравоохранения, социальной защиты, образования и т.д.

Об этом написал председатель Smart City Юрий Назаров в колонке на Mind.ua.

"В госбюджете-2021 на цифровизацию в Украине предусмотрено 1,8 млрд грн, или 0,1% от общей суммы расходов бюджета всего государства. Стимулировать развитие направления Smart City нацелены также законодательные инициативы и проекты по цифровизации, которые реализуются на общегосударственном уровне. В частности, в прошлом году в июле был подписан ЗУ № 797-IX относительно внедрения электронной формы исполнительного документа, а 12 января этого года - ЗУ №3014 об электронных коммуникациях. Министерство образования и науки запустило в конце 2020 года электронную образовательную платформу "Всеукраинская школа онлайн", - написал Назаров.

Кроме того, по его словам, государственные расходы непосредственно на Национальную программу информатизации в этом году составит 602 млн грн. Ожидается запуск единой судебной информационно- телекоммуникационной системы (КСИТС) и расширение сети центров предоставления админуслуг (ЦПАУ). В ответ на заинтересованность государства в IT-активистах в регионах появилась уверенность относительно дальнейшей цифровизации городских услуг в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования и т.д.

"Уже сейчас собственные Smart city-проекты развивают команды специалистов не только из Киева, но и из Харькова, Львова, Днепра, Мукачева и других украинских городов", - привел пример Юрий Назаров.

Также он подчеркнул, что для осуществления настоящей цифровой реформы планы развития цифровых городов Украины требуют значительного синхронизации.

"Именно поэтому сейчас команда Smart City работает над Стратегией цифрового развития общин. Мы стараемся заранее выстроить общую архитектуру и взаимосвязи между общегосударственными и городскими цифровыми решениями", - добавил Назаров.

Подытоживая, он выразил предостережение относительно негативного влияния на развитие цифровой страны нестабильной политической и экономической ситуации и коррупционной составляющей.

"Мы создали большое количество проектов, имеющих целью преодоление коррупции, но это не гарантирует исключение человеческого фактора. Важно, чтобы лидеры всех городов и общин присоединялись к нашему движению цифровизации. Будущее уже наступило и не стоит противиться прогрессу, оставляя развитие своего города за бортом всемирной цифровизации", - подчеркнул председатель Smart City.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве запустили новое приложение городских сервисов "Киев цифровой", оно заменило Kyiv Smart City и "стало логичным шагом в развитии электронных сервисов столицы".