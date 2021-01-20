В Україні продовжать цифровізацію охорони здоров'я, соцзахисту та освіти, - Назаров

Внаслідок системної підтримки ініціатив з цифрового розвитку, на регіональному рівні з'явилася впевненість у тому, що цифровізація послуг в містах нарешті зрушить з місця. В першу чергу, йдеться про сфери - охорони здоров’я, соціального захисту, освіти тощо.

Про це написав голова Smart City Юрій Назаров у колонці на Mind.ua.

"У держбюджеті-2021 на цифровізацію в Україні передбачено 1,8 млрд грн, або 0,1% від загальної суми видатків бюджету всієї держави. Стимулювати розвиток напрямку Smart City націлені також законодавчі ініціативи та проєкти з цифровізації, які реалізуються на загальнодержавному рівні. Зокрема, торік у липні було підписано ЗУ № 797-ІХ щодо запровадження електронної форми виконавчого документа, а 12 січня цього року - ЗУ №3014 про електронні комунікації. Міністерство освіти і науки запустило наприкінці 2020 року освітню електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", - написав Назаров.

Крім того, за його словами, державні видатки безпосередньо на Національну програму інформатизації цьогоріч сягнуть 602 млн грн. Очікується запуск єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та розширення мережі центрів надання адмінпослуг (ЦНАПів). У відповідь на зацікавленість держави, у IT-активістах у регіонах з’явилася впевненість щодо подальшої цифровізації міських послуг у сфері охорони здоров’я, соціального захисту, освіти тощо.

"Уже зараз власні Smart city-проєкти розбудовують команди фахівців не тільки з Києва, а й із Харкова, Львова, Дніпра, Мукачева та інших українських міст", - навів приклад Юрій Назаров.

Також він наголосив, що для здійснення справжньої цифрової реформи плани розвитку цифрових міст України потребують значної синхронізації.

"Саме тому наразі команда Smart City працює над Стратегією цифрового розвитку громад. Ми намагаємося заздалегідь вибудувати загальну архітектуру та взаємозв'язки між загальнодержавними й міськими цифровими рішеннями", - додав Назаров.

Підсумовуючи, він висловив застереження щодо негативного впливу на цифровий розвиток країни нестабільної політичної та економічної ситуації та корупційної складової.

"Ми створили велику кількість проєктів, що мають на меті подолання корупції, але це не гарантує виключення людського фактора. Важливо, щоб лідери всіх міст і громад долучалися до нашого руху цифровізації. Майбутнє вже настало і не варто опиратися прогресу, залишаючи розвиток свого міста за бортом всесвітньої цифровізації", - наголосив голова Smart City.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві запустили новий додаток міських сервісів "Київ цифрової", воно замінило Kyiv Smart City і "стало логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці".