В Украине продолжает удерживаться жара

Погода в Украине 13 сентября будет теплой, температура воздуха достигнет +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня переменная облачность, температура воздуха достигнет +25+27, ночью ожидается +10+12. В северных и центральных областях также без осадков, температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +11+13.

На востоке Украины в п'пятницу тоже тепло, температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +10+12. На юге температура воздуха достигнет +29. В Крыму и Крымской области до +28.

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики сообщают, что в столице сегодня тепло, температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +11+13.

Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня ранее сообщила, что атмосферный фронт с северо-запада в конце недели приведет к снижению температурного фона в Украине. В субботу, 14 сентября, дневная температура снизится до 18-23 градусов тепла, в воскресенье - до 13-19 градусов