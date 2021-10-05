В Україні продовжує утримуватись сонячна погода. Втім, вночі у всіх областях заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру .

Прогноз у всіх областях

По всій Україні сьогодні сонячна та тепла погода вдень, тільки вночі знову будуть заморозки.

Температура повітря складе:

на заході вдень +14+18, а вночі +4+9,

на півночі вдень +12+16, а вночі +3+5,

на сході вдень +13+15, а вночі +4+6,

на півдні вдень +16+19, а вночі +4+9,

у центрі вдень +13+16, а вночі +3+6.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +4+6.