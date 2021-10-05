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В Україні продовжує утримуватись сонячна погода

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 08:00
В Україні продовжує утримуватись сонячна погода Фото: в Україні сонячна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує утримуватись сонячна погода. Втім, вночі у всіх областях заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

По всій Україні сьогодні сонячна та тепла погода вдень, тільки вночі знову будуть заморозки.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +14+18, а вночі +4+9,
  • на півночі вдень +12+16, а вночі +3+5,
  • на сході вдень +13+15, а вночі +4+6,
  • на півдні вдень +16+19, а вночі +4+9,
  • у центрі вдень +13+16, а вночі +3+6.

В Україні продовжує утримуватись сонячна погода

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +4+6.

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