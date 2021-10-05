В Україні продовжує утримуватись сонячна погода
Фото: в Україні сонячна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні продовжує утримуватись сонячна погода. Втім, вночі у всіх областях заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
По всій Україні сьогодні сонячна та тепла погода вдень, тільки вночі знову будуть заморозки.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +14+18, а вночі +4+9,
- на півночі вдень +12+16, а вночі +3+5,
- на сході вдень +13+15, а вночі +4+6,
- на півдні вдень +16+19, а вночі +4+9,
- у центрі вдень +13+16, а вночі +3+6.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +14+16, а вночі +4+6.