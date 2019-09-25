В Украине продолжает удерживаться пожарная опасность

В Украине удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, с 25 по 27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также в Киевской области, кроме района Тетерева, с 25 по 27 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что сегодня в Украине будут заморозки. Температура воздуха составит -5 градусов. В частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской , Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе достигнут -3, а в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве составят -5.

Отметим, что, по прогнозу Украинского Гидрометцентра, в среду, 25 сентября, ожидаются дожди на западной территории страны, а именно во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Однако на остальной части Украины осадков не прогнозируют. На юге и в центре страны температура воздуха днем достигнет +11 +16, в восточных областях днем будет +11 +14, а на юге страны будет сравнительно тепло - +17 +19.

Кроме того, в Киеве также не стоит ждать осадков, но ожидается значительное похолодание. Днем температура воздуха составит +14 +16. Синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра, 26 сентября, в столице будет еще холоднее.