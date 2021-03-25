В Україні продовжать термін установки лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Закон продовжує до 1 січня 2023 року встановлення компаніями, що здійснюють розподіл газу, лічильників у помешканнях українців, де газ використовується лише для приготування їжі.

Також відтерміновується обов’язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їхньої відмови від встановлення лічильників газу.

Крім того, газорозподільні компанії зобов’язали щокварталу подавати до Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх встановлення.

НКРЕКП повинна буде щокварталу оприлюднювати на своєму веб-сайті відомості про виконання газорозподільними компаніями цих обов’язків.

Своєю чергою Кабінет міністрів має у тримісячний строк розробити та затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу власним коштом, у розмірі середньозваженої вартості встановлення лічильників.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.