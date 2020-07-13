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В НБУ пояснили падение ставок по валютным депозитам

Украина, Понедельник 13 июля 2020 15:57
В НБУ пояснили падение ставок по валютным депозитам
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Ставки по валютным депозитам будут снижаться и даже стать отрицательными

Украинские банки резко снизили ставки по депозитам в валюте, поскольку не имеют возможности выгодно размещать эти средства. В дальнейшем ставки могут упасть ниже нуля.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова, в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что кредитовать в валюте можно только тех, у кого есть валютная выручка. Получается, валютные депозиты есть, размещать их негде", - сказала она.

По ее словам, у банков есть возможность вкладываться в валютные ОВГЗ, в бумаги за пределами Украины класса "ААА", но там очень низкие доходности.

"Деньги лежат на корсчетах в иностранных банках, так по евро там вообще отрицательная доходность", - отметила Рожкова.

При этом она отметила, что некоторые банки сегодня уже вводят комиссию для счетов в инвалюте.

"Они не просто не платят проценты, они говорят людям: "Вы нам платите". Такая тенденция сегодня во всем мире", - добавила и.о. главы НБУ.

По ее словам, НБУ просит банки аккуратно объяснять клиентам, что эпоха высоких ставок осталась в прошлом.

"Людям нужно ментально с этим свыкнуться, что ставки не могут и не будут 25%. Сегодня при инфляции около 2% и нашей ставке 6% ставка по депозиту 8% - это уже хорошо. Мы к этому идем", - отметила Рожкова.

Напомним, по данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь 2020 года снизились с 1,9% до 1,7%.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

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