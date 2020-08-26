В Украине продлили карантин до ноября

Решение приняли 26 августа
Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября. Правительство приняло решение 26 августа 2020 года.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.
Минстр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в стране ухудшается эпидситуация.
"Предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года", - заявил он.
Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.
Президент Владимир Зеленский поддержал решение о продлении карантина из-за негативной динамики заболеваемости коронавирусом.
Отметим, что в конце июля Кабмин продлил карантин до 31 августа.
Кроме того, в Украине вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.
Напомним, в Украине хотят ввести запрет на въезд для граждан из стран "красной зоны".
По состоянию на 26 августа, в списке стран "красной зоны" входят 65 государств, среди которых США, Испания, Румыния, Албания и другие.
Тем временем в Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 1670 человек.