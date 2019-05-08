В Украине продлили аналоговое вещание в приграничных с РФ районах

Иллюстративное фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Аналоговое вещание в приграничных районах продлили до 31 декабря

Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря аналоговое вещание на приграничных с Российской Федерацией территориях. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, до 31 декабря продлили аналоговое вещание в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, а также в районах, которые граничат с временно оккупированными территориями. Кроме того, до этого срока продлили трансляцию каналов телерадиоорганизаций местного вещания, у которых нет лицензий на цифровое вещание.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее предполагалось, что аналоговое вещание в приграничных с Россией районах сохранят до мая 2019 года.

Отметим, аналоговое телевещание отключили по всей Украине с осени 2018 года. Переход на цифровую технологию передачи сигнала осуществляется согласно обязательствам, предусмотренных Региональным соглашением "Женева-2006". Ранее Кабинет министров Украины одобрил проект закона, которым предлагается продлить до 2020 года беспошлинный импорт цифровых ТВ-тюнеров.