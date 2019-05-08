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В Україні продовжили аналогове мовлення в прикордонних з РФ районах

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 14:33
В Україні продовжили аналогове мовлення в прикордонних з РФ районах
Ілюстративне фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Аналогове мовлення в прикордонних районах продовжили до 31 грудня

Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня аналогове мовлення на прикордонних з Російською Федерацією територіях. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, до 31 грудня продовжили аналогове мовлення в прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, а також у районах, які межують з тимчасово окупованими територіями. Крім того, до цього терміну продовжили трансляцію каналів телерадіоорганізацій місцевого мовлення, у яких немає ліцензії на цифрове мовлення.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше передбачалося, що аналогове мовлення в прикордонних з Росією районах збережуть до травня 2019 року.

Зазначимо, аналогове телемовлення відключили по всій Україні з осені 2018 року. Перехід на цифрову технологію передачі сигналу здійснюється відповідно до зобов'язань, передбачених Регіональною угодою "Женева-2006". Раніше Кабінет міністрів України схвалив проект закону, яким пропонується продовжити до 2020 року безмитний імпорт цифрових ТВ-тюнерів.

 

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