В Украине проблемы с отоплением остаются в Светловодске

В Украине к отоплению на 100% подключены 23 области и город Киев, проблемы с отоплением остаются лишь в Кировоградской области. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

По состоянию на 23 декабря не отапливаются 3 жилых дома в Светловодске. Как сообщили в Минрегион, ориентировочно сегодня, 23 декабря, проблемы с отоплением должны быть устранены.

Напомним, в Минрегион отмечали, что проблемы с отоплением в Светловодске должны были быть решены еще 12 декабря.

Ранее РБК-Украина писало, что объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию составляли 19 768 млн кубометров. За 1,5 месяца из хранилищ было отобрано 2 млрд кубометров, что является 9,25% от общего количества.

Также сообщалось, что благодаря договоренности о транзите российского газа в Европу по территории Украины цена газа для населения и бизнеса в течение этой зимы не будет расти. Как отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, украинской правительственной делегации удалось добиться стратегической победы, договорившись о новом контракте на транзит газа.