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Проблемы с отоплением остаются в трех областях

Новости » Общество     12.12.2019 - 10:58
Проблемы с отоплением остаются в трех областях
Иллюстративное фото (pixabay.com/Goergl)

Проблемы наблюдаются в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях

В Украине проблемы с отопительным сезоном сохраняются в трех областях. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

В Минрегион сообщили, что по состоянию на 12 декабря на 100% к отоплению подключены 21 область и Киев. При этом проблемы с отоплением остаются в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. В частности, проблемы наблюдаются в таких населенных пунктах:

  • в Запорожской области - в Васильевском районе не отапливается 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 15.12.2019;
  • в Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 2 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 12.12.2019;
  • в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 2 учебные заведения. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019.

Проблемы с отоплением остаются в трех областях

Напомним, в Минрегионе сообщали, что проблемы с отоплением в Светловодске должны были быть решены в среду, 11 декабря. При этом отопление дали лишь в один жилой дом и учебное заведение.

Также РБК-Украина писало, что "Нафтогаз Украины" установила на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на покупку на льготных условиях (ПСО). Цена по умолчанию установлена на уровне 5,5 грн за кубометр (без НДС и транспортировки).

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Новости Украины Министерство регионального развития и строительстваотопительный сезон
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