В Украине привили от коронавируса уже более 23,5 тысяч человек
В Украине с начала вакцинации привили от коронавируса уже 23 510 человек. За сутки сделали 4392 прививки.
Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области - 660. По регионам ситуация такая:
- Винницкая область - 330 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 260 прививок;
- Донецкая область - 660 прививок;
- Житомирская область - 50 прививок;
- Закарпатская область - 90 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 72 прививки;
- Киевская область - 320 прививок;
- Кировоградская область - 140 прививок;
- Луганская область - 220 прививок;
- Львовская область - 140 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 70 прививок;
- Одесская область - 180 прививок;
- Полтавская область - 230 прививок;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 80 прививок;
- Тернопольская область - 180 прививок;
- Харьковская область - 130 прививок;
- Херсонская область - 150 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 90 прививок.
- Черкасская область - 390 прививок.
За весь период вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (3134), меньше всего - в Сумской области (430).
Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине идет не по плану. Еще на прошлой неделе в стране должны были выйти на показатель в 10 тысяч прививок в сутки.
По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, низкий темп вакцинации связан с недостаточной финансовой мотивацией медиков и нехваткой мобильных бригад.
В связи с этим президент Владимир Зеленский потребовал ускорить вакцинацию. Для этого привлекут мобильные бригады МВД.
Отметим, за вчера в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса.