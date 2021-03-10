В Україні прищепили від коронавірусу вже більше 23,5 тисяч осіб
В Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 осіб. За добу зробили 4392 щеплення.
Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області - 660. По регіонах ситуація така:
- Вінницька область - 330 щеплень;
- Волинська область - 160 щеплень;
- Дніпропетровська область - 260 щеплень;
- Донецька область - 660 щеплень;
- Житомирська область - 50 щеплень;
- Закарпатська область - 90 щеплень;
- Запорізька область - 60 щеплень;
- Івано-Франківська область - 72 щеплення;
- Київська область - 320 щеплень;
- Кіровоградська область - 140 щеплень;
- Луганська область - 220 щеплень;
- Львівська область - 140 щеплень;
- Київ - 100 щеплень;
- Миколаївська область - 70 щеплень;
- Одеська область - 180 щеплень;
- Полтавська область - 230 щеплень;
- Рівненська область - 110 щеплень;
- Сумська область - 80 щеплень;
- Тернопільська область - 180 щеплень;
- Харківська область - 130 щеплень;
- Херсонська область - 150 щеплень;
- Хмельницька область - 110 щеплень;
- Чернівецька область - 40 щеплень;
- Чернігівська область - 90 щеплень
- Черкаська область - 390 щеплень.
За весь період вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (3134), найменше - в Сумській області (430).
Нагадаємо, вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні йде не за планом. Ще минулого тижня в країні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в добу.
За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, низький темп вакцинації пов'язаний з недостатньою фінансовою мотивацією медиків і браком мобільних бригад.
У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський зажадав прискорити вакцинацію. Для цього залучать мобільні бригади МВС.
Зазначимо, вчора в Україні підтвердили 6 377 нових випадків коронавірусу.