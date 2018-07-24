Нацполиция начала общегосударственную спецоперацию "Мигрант"

Превентивные мероприятия продлятся до конца лета

Национальная полиция сегодня, 24 июля, начала общегосударственную спецоперацию "Мигрант". Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.

Превентивные мероприятия продлятся до конца лета. Целью спецоперации является выявление, документирование и пресечение преступной деятельности иностранцев, прибывших в Украину с целью совершения преступлений.

"Мы проанализировали ситуацию с нелегальными мигрантами, и у нас есть серьезные вопросы. Поэтому организовываем, проводим оперативно-профилактическую отработку "Мигрант", чтобы исправить эту ситуацию", - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По словам руководителя криминальной полиции Вячеслава Аброськина, за 2017 год иностранцы совершили около 4 тысяч уголовных правонарушений.

Он добавил, что с начала года выявлено более 100 групп нелегальных мигрантов и в целом более 500 иностранцев.

Напомним, в начале июня СБУ блокировала масштабную переправку нелегалов. За период 2017-2018 годов злоумышленники успели "оформить" фальшивые документы более 500 лицам.