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ГП "Документ" приостановит выдачу биометрических паспортов

Новости » Общество    11.04.2019 - 17:16
ГП "Документ" приостановит выдачу биометрических паспортов
Фото: биометрический паспорт (dpsu.gov.ua)

Все центры ГП "Документ" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы с 27 апреля и до 2 мая

В Украине государственное предприятие (ГП) "Документ" с 27 апреля по 2 мая перестанет выдавать биометрические паспорта по техническим причинам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Так, все центры "Паспортный сервис" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы (заграничные паспорта, ID-карты, вид на временное и постоянное проживание) с 27 апреля (начиная с 17:00) и до 2 мая (до 8:00).

"Просим прощения за неудобства и учесть эту информацию при планировании оформлений биометрических документов и их получении при путешествиях за границу в эти даты", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы предприятия будет сообщено дополнительно на официальном сайте.

Оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование - будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточили требования к регистрации учебных групп в сервисном центре Министерства внутренних дел, которую необходимо провести до начала занятий на курсах. Эта норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одним из условий получения водительских прав является прохождение полного курса обучения.

 

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