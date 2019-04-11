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ДП "Документ" призупинить видачу біометричних паспортів

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 17:16
ДП "Документ" призупинить видачу біометричних паспортів
Фото: біометричний паспорт (dpsu.gov.ua)

Всі центри ДП "Документ" перестануть оформляти і видавати біометричні документи з 27 квітня і до 2 травня

В Україні державне підприємство (ДП) "Документ" з 27 квітня по 2 травня перестане видавати біометричні паспорти з технічних причин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу підприємства.

Так, всі центри "Паспортний сервіс" перестануть оформляти і видавати біометричні документи (закордонні паспорти, ID-карти, вид на тимчасове та постійне проживання) з 27 квітня (починаючи з 17:00) і до 2 травня (до 8:00).

"Просимо вибачення за незручності і врахувати цю інформацію при плануванні оформлення біометричних документів та їх отриманні при подорожах за кордон у ці дати", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи підприємства буде повідомлено додатково на офіційному сайті.

Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання - буде здійснюватися в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав. Зокрема, посилили вимоги до реєстрації навчальних груп в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, яку необхідно провести до початку занять на курсах. Ця норма є похідною закону про дорожній рух, згідно з яким однією з умов отримання водійських прав є проходження повного курсу навчання.

 

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